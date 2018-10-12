Украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на настроение в эти выходные

"В эти выходные, 13-15 октября, в течение всего дня, кроме короткого времени днем в воскресенье, 14 октября, люди могут чувствовать умеренную теплонагрузку. Растет возбудимость и раздражительность, отмечается снижение иммунитета, перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость", - сообщили в пресс-службе.



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В Укргидрометцентре добавили, что такая же ситуация будет во вторник, 16 октября.



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Напомним, в начале октября в Украине пройдут небольшие дожди, дневная температура прогреется до 18-22 градусов. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Наталья Голеня.