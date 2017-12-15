Українців попередили про можливе підтоплення автотраси Київ-Чоп
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За даними синоптиків, ріст рівнів води над поточними рівнями на річках очікується 15-16 грудня внаслідок опадів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Зокрема, на річці Стара можливий перелив автодороги Київ-Чоп в районі села Зняцеве в Закарпатській області.
Зазначається, на нижній ділянці річки Боржава при подальшому підвищенні рівня води триватиме підтоплення автодороги Шаланки - В.Ком'яти, сільгоспугідь та присадибних дiлянок ряду сіл Іршавського і Виноградівського районів.
"Найбільш напруженою паводкова ситуація очікується у нижніх течіях річок Закарпаття: Уж, Стара, Латориця та Боржава. В гiрських районах можливе формування значного місцевого і схилового стоку та утворення селевих потоків", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження в Карпатах і на Закарпатті.