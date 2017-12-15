Украинцев предупредили о возможном подтоплении автотрассы Киев-Чоп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. По данным синоптиков, рост уровней воды над текущими уровнями на реках ожидается 15-16 декабря в результате осадков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
В частности, на реке Старая возможен перелив автодороги Киев-Чоп в районе села Зняцево в Закарпатской области.
Отмечается, что на нижнем участке реки Боржава при дальнейшем повышении уровня воды продлится подтопление автодороги Шаланки - В.Комьяты, сельхозугодий и приусадебных участков ряда сел Иршавского и Виноградовского районов.
"Наиболее напряженной паводковая ситуация ожидается в нижних течениях рек Закарпатья: Уж, Старая, Латорица и Боржава. В горных районах возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования селевых потоков", - сообщили в ведомстве.
Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в Карпатах и на Закарпатье.