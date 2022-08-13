Українців попередили про короткочасне закриття пункту пропуску на кордоні з Угорщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Для громадян, які прямують до Угорщини, 15 серпня буде тимчасово закрито пункт пропуску «Лужанка». Про це попереджає Держприкордонслужба, передає УНН.
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Так, 15 серпня з 02:00 у пункті пропуску «Лужанка» оформлення осіб і транспортних засобів буде тимчасово припинено.
На митниці будуть замінювати серверне обладнання. Роботи триватимуть 3-4 годин, вказали у ДПСУ.
Нагадаємо
Державна прикордонна служба України повідомила, що з початку воєнного стану в Україні за спробу незаконного перетину кордону затримали приблизно 6400 військовозобов’язаних чоловіків.