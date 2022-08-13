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Украинцев предупредили о кратковременном закрытии пункта пропуска на границе с Венгрией

Киев • УНН

 • 194438 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Для граждан, направляющихся в Венгрию, 15 августа будет временно закрыт пункт пропуска «Лужанка». Об этом предупреждает Госпогранслужба, передает УНН.

Украинцев предупредили о кратковременном закрытии пункта пропуска на границе с Венгрией

Детали

Так, 15 августа с 02:00 в пункте пропуска «Лужанка» оформление лиц и транспортных средств будет временно прекращено.

На таможне будут заменять серверное оборудование. Работы будут продолжаться 3-4 часа, указали в ГПСУ.

Напомним

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с начала военного положения в Украине за попытку незаконного пересечения границы задержали примерно 6400 военнообязанных мужчин.

Украинские Национальные Новости

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