Українців попередили про грози у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Синоптики прогнозують грози в Україні у суботу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 18 серпня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях місцями грози, при грозах подекуди град та шквали 15-20 м/с", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, у Києві вдень 18 серпня також очікуються грози, шквали 15-18 м/с.
Водночас 18-20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької, 19-20 серпня і крім Київської областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 17 серпня Львовом пронеслася потужна злива.