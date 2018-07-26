Українців попередили про грози
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Україні сьогодні знову буде дощова погода з грозами. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, вдень 26 липня в Україні очікуються грози", - повідомили у відомстві.
При цьому у КМДА також повідомили, що, за прогнозом синоптиків, у Києві удень 26 липня очікуються грози.
Водночас 26-27 липня в більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької, Кіровоградській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, через негоду в Україні напередодні без світла залишилися 117 населених пунктів у семи областях.