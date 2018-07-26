Украинцев предупредили о грозах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Украине сегодня снова будет дождливая погода с грозами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, днем 26 июля в Украине ожидаются грозы", - сообщили в ведомстве.
При этом в КГГА также сообщили, что, по прогнозу синоптиков, в Киеве днем 26 июля ожидаются грозы.
В то же время 26-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской, Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, из-за непогоды в Украине накануне без света остались 117 населенных пунктов в семи областях.