Українців немає серед постраждалих внаслідок теракту в Багдаді

“Посольство України інформує про відсутність українців серед загиблих і постраждалих внаслідок теракту в Багдаді 8 січня”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Багдаді вибухнув автомобіль на ринку, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 людей і ще близько 50 отримали поранення.