Українців немає серед постраждалих внаслідок теракту в Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Українців серед постраждалих внаслідок теракту у Багдаді немає. Про це повідомляє у мікроблозі у Twitter департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.
“Посольство України інформує про відсутність українців серед загиблих і постраждалих внаслідок теракту в Багдаді 8 січня”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Багдаді вибухнув автомобіль на ринку, внаслідок чого загинуло щонайменше 12 людей і ще близько 50 отримали поранення.