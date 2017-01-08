Украинцев нет среди пострадавших в результате теракта в Багдаде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Украинцев среди пострадавших в результате теракта в Багдаде нет. Об этом сообщает в микроблоге в Twitter департамент консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Посольство Украины информирует об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде 8 января", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Багдаде взорвался автомобиль на рынке , в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек и еще около 50 получили ранения.