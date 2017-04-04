Українців немає серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців немає. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби у Facebook, передає УНН.
“МНС РФ оприлюднило список постраждалих під час вибуху в метрополітені Санкт-Петербурга громадян, які станом на 04.04.2017 знаходяться у медичних закладах міста. За інформацією представників медичних закладів, громадян України на цей час не встановлено”, — сказано у повідомленні.
При цьому список загиблих поки не оприлюднено.
Як зазначається, станом на 10:00 сьогодні, 4 квітня, звернень до Генерального консульства щодо розшуку громадян України не надходило.
“Генеральне консульство України продовжує роботу щодо остаточного з’ясування інформації про можливу наявність громадян України серед загиблих і постраждалих”, — сказано у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що український консул відвідав медзаклади, в яких перебувають постраждалі під час вибуху, українців там немає.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб.