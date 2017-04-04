Украинцев нет среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинцев нет. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы в Facebook, передает УНН.
"МЧС РФ обнародовало список пострадавших при взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга граждан, которые по состоянию на 04.04.2017 находятся в медицинских учреждениях города. По информации представителей медицинских учреждений, граждан Украины в настоящее время не установлено", - говорится в сообщении.
При этом список погибших пока не обнародованы.
Как отмечается, по состоянию на 10:00 сегодня, 4 апреля, обращений в Генеральное консульство по розыску граждан Украины не поступало.
"Генеральное консульство Украины продолжает работу по окончательного выяснения информации о возможном наличии граждан Украины среди погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинский консул посетил медучреждения, в которых находятся пострадавшие при взрыве, украинцев там нет.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.
Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек.