Українців можуть позбавити регресних виплат - профспілка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Спроби об’єднання Фонду соціального страхування із Пенсійним фондом можуть позбавити виплат регресників. Про це під час круглого столу на тему “Сучасні загрози руйнування соціального страхування громадян в Україні” повідомив представник Профспілки працівників вугільної промисловості Віктор Тарасенко, передає УНН із посиланням на прес-реліз громадської ради ФССУ.
“Зараз відбуваються спроби ще і об’єднати фонди соціального страхування та пенсійний. Якщо це відбудеться, то регресних виплат постраждалим не буде. Пенсійний фонд постійно дотується, а при об’єднанні кошти підуть лише на пенсії. До "регресників" кошти не дійдуть”, — сказав він.
Учасники круглого столу також наголосили на тому, що у ФССУ сьогодні править “родинна” корупція, яка “руйнує вщент систему соціального страхування України”.
Як повідомляв УНН, за даними громадської ради ФССУ, В.Саєнко незаконно звільнив з органів соцстраху 65% співробітників.