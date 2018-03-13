Українців можуть позбавити регресних виплат - профспілка

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Спроби об’єднання Фонду соціального страхування із Пенсійним фондом можуть позбавити виплат регресників. Про це під час круглого столу на тему “Сучасні загрози руйнування соціального страхування громадян в Україні” повідомив представник Профспілки працівників вугільної промисловості Віктор Тарасенко, передає УНН із посиланням на прес-реліз громадської ради ФССУ.

“Зараз відбуваються спроби ще і об’єднати фонди соціального страхування та пенсійний. Якщо це відбудеться, то регресних виплат постраждалим не буде. Пенсійний фонд постійно дотується, а при об’єднанні кошти підуть лише на пенсії. До "регресників" кошти не дійдуть”, — сказав він.

Учасники круглого столу також наголосили на тому, що у ФССУ сьогодні править “родинна” корупція, яка “руйнує вщент систему соціального страхування України”.

Як повідомляв УНН, за даними громадської ради ФССУ, В.Саєнко незаконно звільнив з органів соцстраху 65% співробітників.

Українські Національні Новини

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