Украинцев могут лишить регрессных выплат - профсоюз
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Попытки объединения Фонда социального страхования с Пенсионным фондом могут лишить выплат регресников. Об этом во время круглого стола на тему "Современные угрозы разрушения социального страхования граждан в Украине" сообщил представитель профсоюза работников угольной промышленности Виктор Тарасенко, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз общественного совета ФССУ.
"Сейчас происходят попытки еще и объединить фонды социального страхования и пенсионный. Если это произойдет, то регрессных выплат пострадавшим не будет. Пенсионный фонд постоянно дотируется, а при объединении средства пойдут только на пенсии. До "регресников" средства не дойдут", - сказал он.
Участники "круглого стола" также отметили, что в ФССУ сегодня правит "семейная" коррупция, которая "разрушает до основания систему социального страхования Украины".
Как сообщал УНН, по данным общественного совета ФССУ, В.Саенко незаконно уволил из органов соцстраха 65% сотрудников.