Українці зможуть їздити поїздом з Києва до Вільнюса та Риги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Україна зацікавлена у появі залізничного сполучення між Києвом, Мінськом, Вільнюсом та Ригою. Про це йшлося під час переговорів між прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Україна зацікавлена у розвитку двосторонніх інвестпроектів в секторі оптової торгівлі, транспортно-транзитній сфері, передусім завдяки можливостям маршруту „Вікінг“ та запровадженню залізничного сполучення між Києвом, Мінськом, Вільнюсом та Ригою”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співрозмовники переконані, що це сприятиме розвитку ділової активності та створить більш комфортні умови для туристичних та приватних подорожей громадян.
Нагадаємо, 11 квітня заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив у Facebook, що в Україні готується до запуску поїзд “чотирьох столиць”, який курсуватиме за маршрутом Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига.