Украинцы смогут ездить поездом из Киева в Вильнюс и Ригу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украина заинтересована в появлении железнодорожного сообщения между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой. Об этом шла речь во время переговоров между премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.
“Украина заинтересована в развитии двусторонних инвестпроектов в секторе оптовой торговли, транспортно-транзитной сфере, прежде всего благодаря возможностям маршрута ”Викинг“ и внедрению железнодорожного сообщения между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что собеседники убеждены, что это будет способствовать развитию деловой активности и создаст более комфортные условия для туристических и частных путешествий граждан.
Напомним, 11 апреля заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил в Facebook, что в Украине готовится к запуску поезд “четырех столиц”, который будет курсировать по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига.