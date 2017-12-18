Українці зможуть повідомити у прокуратуру про порушення прав у Криму через Skype
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Через обмеження здійснення виїзних прийомів громадян керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим, на окупованому півострові, прокуратура запроваджує електронну форму для анонімних повідомлень та онлайн-зв'язок з громадянами. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АР Крим, передає УНН.
“Розуміючи реальність загрози від окупаційного режиму, яка може торкнутися проукраїнські налаштованих громадян, на офіційному веб-сайті прокуратури створюється електронна форма для анонімних повідомлень про факти вчинення вказаних порушень прав людини”, — йдеться у повідомленні.
Також для ефективного діалогу між прокуратурою автономії та особами, що постраждали від окупаційного режиму або стали свідками порушень прав громадян України, які проживають у Криму, через Skype запроваджується онлайн-відеозв’язок з прокуратурою АР Крим.
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Водночас прокуратурою автономії, задля забезпечення реалізації вимог Закону та з метою виявлення порушень конституційних прав громадян України — вимушених переселенців з тимчасово окупованої території та фактів вчинення окупаційною владою щодо них воєнних злочинів і злочинів проти людяності, було прийнято рішення про організацію виїзних прийомів громадян.
Нагадаємо, Україна висловила протест в ООН у зв’язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань в Криму.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв'язку з черговою хвилею обшуків і затримань в окупованому Криму.