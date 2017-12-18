Украинцы смогут сообщить в прокуратуру о нарушении прав в Крыму через Skype

"Понимая реальность угрозы оккупации, которая может коснуться проукраински настроенных граждан, на официальном сайте прокуратуры создается электронная форма для анонимных сообщений о фактах совершения указанных нарушений прав человека", - говорится в сообщении.

Также для эффективного диалога между прокуратурой автономии и лицами, которые пострадали от оккупации или стали свидетелями нарушений прав граждан Украины, проживающих в Крыму, через Skype вводится онлайн-видеосвязь с прокуратурой АР Крым.

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В то же время прокуратурой автономии, для обеспечения реализации требований Закона и с целью выявления нарушений конституционных прав граждан Украины - вынужденных переселенцев из временно оккупированной территории и фактов совершения оккупационными властями по отношеию к ним военных преступлений и преступлений против человечности, было принято решение об организации выездных приемов граждан.

Напомним, Украина выразила протест в ООН в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний в Крыму.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров усилить давление на Россию в связи с очередной волной обысков и задержаний в оккупированном Крыму.