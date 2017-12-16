Українці зможуть перевірити легальність новорічної ялинки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Легальність походження ялинки тепер можна перевірити через спеціальну програму на мобільному телефоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держлісагентства.
Як зазначається, перевірка законності походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки, у мобільний додаток на телефоні. Самоклейні етикетки (бирки) містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини.
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У випадку, якщо інформація відсутня – це може свідчити, про сумнівне походження ялинки.
Нагадаємо, в Україні розпочався продаж новорічних ялинок.