Українці зможуть перевірити легальність новорічної ялинки

Як зазначається, перевірка законності походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із самоклейної етикетки (або бирки), яка прикріплена до ялинки, у мобільний додаток на телефоні. Самоклейні етикетки (бирки) містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дружина Президента візьме участь у відкритті головної ялинки країни

У випадку, якщо інформація відсутня – це може свідчити, про сумнівне походження ялинки.

Нагадаємо, в Україні розпочався продаж новорічних ялинок.