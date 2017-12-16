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Украинцы смогут проверить легальность новогодней елки

Украинцы смогут проверить легальность новогодней елки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Легальность происхождения елки теперь можно проверить через специальную программу на мобильном телефоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Гослесагентства.

Как отмечается, проверка законности происхождения елки происходит путем ввода номера с самоклеющейся этикетки (или бирки), которая прикреплена к елке, в мобильное приложение на телефоне. Самоклеящиеся этикетки (бирки) содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.

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В случае, если информация отсутствует - это может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.

Напомним, в Украине начался продаже новогодних елок.

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