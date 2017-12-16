Украинцы смогут проверить легальность новогодней елки

Как отмечается, проверка законности происхождения елки происходит путем ввода номера с самоклеющейся этикетки (или бирки), которая прикреплена к елке, в мобильное приложение на телефоне. Самоклеящиеся этикетки (бирки) содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супруга Президента примет участие в открытии главной елки страны

В случае, если информация отсутствует - это может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.

Напомним, в Украине начался продаже новогодних елок.