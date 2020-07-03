Українці зможуть отримати короткострокові туристичні дозволи на проживання в Туреччині - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Україну включили до переліку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних дозволів на проживання в Туреччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.
“Турецька сторона також поінформувала про включення України до переліку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних дозволів на проживання, а також про готовність опрацювати питання спрощення візових вимог для громадян України, які проходять лікування у Туреччині. Міністри домовилися активізувати роботу з укладення двосторонньої угоди про соціальне забезпечення”, — йдеться в повідомленні.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував турецькій стороні за надану гуманітарну допомогу для протидії поширенню пандемії коронавірусу. Очільники зовнішньополітичних відомств обговорили взаємодію у питанні розробки, виробництва та тестування вакцини та ліків від цієї хвороби.
“Український міністр відзначив зусилля турецької сторони з гарантування безпеки іноземних туристів після початку туристичного сезону. Він наголосив на необхідності неухильно дотримуватися запроваджених у Туреччині високих вимог до готелів, які прийматимуть іноземних гостей, зокрема, відвідувачів з України. За його переконанням, відповідальна поведінка подорожуючих — єдиний шлях до відновлення звичного для всіх літнього відпочинку”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу обговорили амбітні проекти у військово-технічній сфері, торгівлю та туристичний обмін.