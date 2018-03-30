Українці зможуть частіше подорожувати до Німеччини та Угорщини

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Державна авіаційна служба України домовилась про збільшення частоти рейсів з Німеччиною та Угорщиною. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства, передає УНН.

“Державна авіаційна служба України домовилась про збільшення частоти на основних маршрутах до Федеративної Республіки Німеччина. Відтепер максимальна сукупна кількість рейсів на повітряних лініях Київ-Берлін, Київ-Франкфурт, Київ-Мюнхен сягає 52 рейсів на тиждень”, — йдеться в повідомленні.

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Водночас, частота на регіональних маршрутах залишається без змін — 7 рейсів на тиждень для кожної сторони. Кількість пунктів необмежена, зазначили в авіаційній службі.

“Крім цього, досягнуто домовленостей з Угорською Республікою про збільшення частоти пасажирських та вантажних перевезень на маршруті Київ-Будапешт з 9 до 14 рейсів на тиждень”, - сказано в повідомленні.

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