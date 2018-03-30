Украинцы смогут чаще путешествовать в Германию и Венгрию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Государственная авиационная служба Украины договорилась об увеличении частоты рейсов с Германией и Венгрией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает УНН.
"Государственная авиационная служба Украины договорилась об увеличении частоты на основных маршрутах в Федеративную Республику Германия. Теперь максимальное совокупное количество рейсов на воздушных линиях Киев-Берлин, Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен достигает 52 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
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В то же время, частота на региональных маршрутах остается без изменений - 7 рейсов в неделю для каждой стороны.
Количество пунктов ограничено, отметили в авиационной службе.
"Кроме этого, достигнуты договоренности с Венгерской Республикой об увеличении частоты пассажирских и грузовых перевозок на маршруте Киев-Будапешт с 9 до 14 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.