Українці зізналися, коли можуть дозволити собі трохи алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Вживання алкоголю у свята для багатьох українців є вже традицією. Про це свідчать дані дослідження Research & Branding Group, передає УНН.
За результатами опитування, більше 70% українців вживають спиртні напої, відзначаючи ті чи інші приводи.
"Як правило, українці схильні пояснювати вживання ними алкоголю традицією відзначати будь-яке свято (73%)", - йдеться в дослідженні.
Разом з цим, кожен п'ятий українець вживає алкоголь, щоб розслабитися.
"Помітне місце серед таких приводів займають також бажання розслабитися (24%) і необхідність випити "за компанію" (15%)", - йдеться в дослідженні.
Також, за результатами дослідження, більше половини українців вживають спиртні напої не частіше ніж один раз на місяць.
"А трохи менше половини (45%) - 2-3 рази місяць і частіше", - відзначають в Research & Branding Group.
Як повідомляв УНН, до Нового року в переддень свят алкоголь в Україні дорожчати не буде. За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде перебувати в діапазоні 82-87 грн.
Вартість шампанського становитиме 79,19 грн за 0,7 л і вище.
Коньяк 0,5 л трирічної витримки 40% буде коштувати не менше 120 грн.