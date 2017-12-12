Украинцы признались, когда могут позволить себе немного алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Употребление алкоголя по праздникам для многих украинцев является уже традицией. Об этом свидетельствуют данные исследования Research & Branding Group, передает УНН.
По результатам опроса, более 70% украинцев употребляют спиртные напитки, отмечая те или иные поводы.
"Как правило, украинцы склонны объяснять употребление ими алкоголя традицией отмечать какой-либо праздник (73%)", - говорится в исследовании.
Вместе с этим, каждый пятый украинец употребляет алкоголь, чтобы расслабится.
"Заметное место среди таких поводов занимают также желание расслабиться (24%) и необходимость выпить "за компанию" (15%)", - говорится в исследовании.
Также, по результатам исследования, более половины украинцев употребляют спиртные напитки не чаще одного раза в месяц.
"А чуть менее половины (45%) — 2-3 раз месяц и чаще", - отмечают в Research & Branding Group.
Как сообщал УНН, к Новому году в канун праздников алкоголь в Украине дорожать не будет. По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет находиться в диапазоне 82-87 грн.
Стоимость шампанского составит 79,19 грн за 0,7 л и выше.
Коньяк 0,5 л трехлетней выдержки 40% будет стоить не менее 120 грн.