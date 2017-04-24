Українці здобули низку нагород на Кубку світу з кікбоксингу

Українська збірна показала наступний результат - Олександр Желепа (вагова категорія 94 кг) став переможцем змагань у лайт-контакті і зайняв друге місце у кік-лайті.

Артем Ластовченко (84 кг) зайняв перше місце у К1; Роман Мельник (+94) - бронзовий призер у К1 та кік-лайті; Самір Мехбалієв ( 79 кг) - срібний призер у кік-лайті і Павло Замятін (79 кг) - переможець у лайт-контакті та кік-лайті.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з кікбоксингу-2016 українські спортсмени вибороли чотири медалі.