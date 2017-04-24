Украинцы получили ряд наград на Кубке мира по кикбоксингу

Украинская сборная показала следующий результат - Александр Желепа (весовая категория 94 кг) стал победителем соревнований в лайт-контакте и занял второе место в кик-лайте.

Артем Ластовченко (84 кг) занял первое место в К1; Роман Мельник (+94) - бронзовый призер в К1 и кик-лайте; Самир Мехбалиев (79 кг) - серебряный призер в кик-лайте и Павел Замятин (79 кг) - победитель в лайт-контакте и кик-лайте.

Напомним, что на чемпионате Европы по кикбоксингу-2016 украинские спортсмены завоевали четыре медали.