Украинцы получили ряд наград на Кубке мира по кикбоксингу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В австрийском Инсбруке с участием представителей Украины завершились соревнования Кубка мира по кикбоксингу WAKO. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Украинская сборная показала следующий результат - Александр Желепа (весовая категория 94 кг) стал победителем соревнований в лайт-контакте и занял второе место в кик-лайте.
Артем Ластовченко (84 кг) занял первое место в К1; Роман Мельник (+94) - бронзовый призер в К1 и кик-лайте; Самир Мехбалиев (79 кг) - серебряный призер в кик-лайте и Павел Замятин (79 кг) - победитель в лайт-контакте и кик-лайте.
Напомним, что на чемпионате Европы по кикбоксингу-2016 украинские спортсмены завоевали четыре медали.