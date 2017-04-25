Українці здобули медалі на змаганнях з веслувального слалому у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В словацькому містечку Ліптовскі Мікулаш під егідою ICF пройшли міжнародні змагання зі слалому “33 Liptov Slalom”, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію каное України.
Вдало виступили українські представники слалому: Вікторія Ус за сумою двох днів привезла в Україну “золото” в К-1 (байдарка) та “бронзу” в С-1 (каное), Ігор Цвєт посів 2 місце (К1), а Вікторія Добротворська — 3 місце (С1).
Варто зазначити, що загалом на цих змаганнях від України брали участь 14 спортсменів.
Як повідомляв УНН, В.Ус посіла 12 місце з веслувального слалому на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро (2016).