Украинцы получили медали на соревнованиях по гребному слалому в Словакии

Удачно выступили украинские представители слалома: Виктория Ус по сумме двух дней привезла в Украину "золото" в К1 (байдарка) и "бронзу" в С-1 (каноэ), Игорь ЦВЕТ занял 2 место (К1), а Виктория Добротворская - 3 место (С1).

Стоит отметить, что в целом на этих соревнованиях от Украины принимали участие 14 спортсменов.

Как сообщал УНН, В.Ус заняла 12 место по гребному слалому на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016).