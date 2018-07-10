Українці збирають кошти на погашення штрафу хорватського футболіста Вукоєвича
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Facebook оголошено збір коштів аби сплатити штраф, накладений ФІФА на футболіста збірної Хорватії Огнена Вукоєвича за привітання "Слава Україні!" після перемоги над збірною Росії на чемпіонаті світу - 2018. Про збір коштів оголосив співробітник департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України Ярослав Кучер, передає УНН з посиланням на його сторінку у Facebook.
"Репост і лайк цього посту вітаються! Скидаємося на штраф від ФІФА для Вукоєвича. Історія з ФІФА не завершилася. Учора вони оштрафували Вукоєвича на 15 000 швейцарських франків (прибл. 400 тис грн) вважаю, що ми повинні в знак подяки нашим хорватським побратимам сплатити цей штраф за нього. Маленька математика: якщо всі, хто учора ставили на сторінці ФІФА одиничку скинуться по 3 грн, цього вистачить і на штраф та ще залишиться на благодійність", - написав Кучер.
Кучер залишив реквізити своєї банківської карти. Також він запевнив у прозорості та публічності збору коштів.
"У разі якщо зберемо менше або більше відправляємо публічним голосуванням на благодійність", - додав Кучер.
Станом на 10 липня 11:45 годину дня українцям вдалося зібрати 4 тис. 434 грн, що становить 1% від потрібної суми.
Нагадаємо, Федерація футболу України вирішила компенсувати хорватському футболісту Огнєну Вукоєвичу штраф, накладений на нього ФІФА.
"Ми у ФФУ вирішили компенсувати Вукоєвичу штраф, накладений на нього, і, якщо він вважатиме за можливе, запропонувати йому роботу у ФФУ", - заявив Президент ФФУ Андрій Павелко сьогодні, у кулуарах ВР.
Як писав УНН, 7 липня збірна Хорватії з футболу в серії пенальті обіграла Росію. Після матчу екс-гравець київського "Динамо" Домагой Віда, а також скаут київського клубу Огнєн Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами "Слава Україні!"
Дисциплінарний комітет ФІФА виніс попередження Віді, а Хорватський футбольний союз прийняв рішення про виключення Вукоєвича зі делегації хорватської збірної на ЧМ.
Віда, коментуючи свої слова, заявив, що його вигук "Слава Україні" не є політичним посланням і має сприйматися як знак подяки українцям за підтримку хорватів протягом усього футбольного турніру.
Федерація футболу України, у свою чергу, направила звернення до ФІФА з поясненням гасла "Слава Україні!" та з проханням не карати хорватських гравців.