Украинцы собирают средства на погашение штрафа хорватского футболиста Вукоевича

КИЕВ. 10 июля. УНН. В Facebook объявлен сбор средств чтобы оплатить штраф, наложенный ФИФА на футболиста сборной Хорватии Огнена Вукоевича за поздравления "Слава Украине!" после победы над сборной России на чемпионате мира - 2018. О сборе средств объявил сотрудник департамента молодежной политики Министерства молодежи и спорта Украины Ярослав Кучер, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.