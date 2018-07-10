Украинцы собирают средства на погашение штрафа хорватского футболиста Вукоевича
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Facebook объявлен сбор средств чтобы оплатить штраф, наложенный ФИФА на футболиста сборной Хорватии Огнена Вукоевича за поздравления "Слава Украине!" после победы над сборной России на чемпионате мира - 2018. О сборе средств объявил сотрудник департамента молодежной политики Министерства молодежи и спорта Украины Ярослав Кучер, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.
"Репост и лайк этого поста приветствуются! Скидываемся на штраф от ФИФА для Вукоевича. История с ФИФА не закончилась. Вчера они оштрафовали Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (около 400 тыс грн) считаю, что мы должны в знак благодарности нашим хорватским собратьям оплатить этот штраф за него. Маленькая математика: если все, кто вчера ставили на странице ФИФА единичку скинутся по 3 грн, этого хватит и на штраф и еще останется на благотворительность", - написал Кучер.
Кучер оставил реквизиты своей банковской карты. Также он заверил в прозрачности и публичности сбора средств.
"В случае если соберем меньше или больше отправляем публичным голосованием на благотворительность", - добавил Кучер.
По состоянию на 10 июля 11:45 часов дня украинцам удалось собрать 4 тыс. 434 грн, что составляет 1% от нужной суммы.
Напомним, Федерация футбола Украины решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА.
"Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", - заявил Президент ФФУ Андрей Павелко сегодня, в кулуарах ВР.
Как писал УНН, 7 июля сборная Хорватии по футболу в серии пенальти обыграла Россию. После матча экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида, а также скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"
Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз принял решение об исключении Вукоевича из делегации хорватской сборной на ЧМ.
Вида, комментируя свои слова, заявил, что его возглас "Слава Украине" не является политическим посланием и должно восприниматься как знак благодарности украинцам за поддержку хорватов в течение всего футбольного турнира.
Федерация футбола Украины, в свою очередь, направила обращение в ФИФА с объяснением лозунга "Слава Украине!" и с просьбой не наказывать хорватских игроков.