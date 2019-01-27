Українці завоювали три медалі на 21st Euro Meet
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українці завоювали три медалі в другий день змагань 21st Euro Meet. Про це повідомляє посольство в Королівстві Бельгія на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Вітаємо наших хлопців з перемогою в Люксембурзі! Українці завоювали три медалі в другий день змагань 21st Euro Meet, які проходять в Люксембурзі в 50-метровому басейні, і є першим етапом Кубка LEN (Європейської ліги плавання)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сумчанин Артем Хомула домігся успіху, завоювавши бронзову нагороду у ваговій категорії до 73 кг на Гран-Прі з дзюдо в Ізраїлі.