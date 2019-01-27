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Українці завоювали три медалі на 21st Euro Meet

Українці завоювали три медалі на 21st Euro Meet

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Українці завоювали три медалі в другий день змагань 21st Euro Meet. Про це повідомляє посольство в Королівстві Бельгія на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

"Вітаємо наших хлопців з перемогою в Люксембурзі! Українці завоювали три медалі в другий день змагань 21st Euro Meet, які проходять в Люксембурзі в 50-метровому басейні, і є першим етапом Кубка LEN (Європейської ліги плавання)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сумчанин Артем Хомула домігся успіху, завоювавши бронзову нагороду  у ваговій категорії до 73 кг на Гран-Прі з дзюдо в Ізраїлі.

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