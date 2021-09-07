Українці завоювали медалі турніру Світової серії з пляжної боротьби

Деталі

Нагороди найвищого ґатунку вибороли: Аліна Бережна у ваговій категорії 70 кг серед жінок, Олексій Борута у категорії до 70 кг серед чоловіків та Василь Михайлов у ваговій категорії до 80 кг.

Ще одна медаль в активі Олексія Яковчука. Він став другим у ваговій категорії до 90 кг.

Крім того, Аліна Бережна стала володаркою кубку Світової серії з пляжної боротьби за кращий кидок серед жінок.

Доповнення

У загальному заліку чоловіча збірна України посіла перше місце, жіноча збірна стала третьою.