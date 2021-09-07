Українці завоювали медалі турніру Світової серії з пляжної боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Римі завершились змагання Світової серії з пляжної боротьби, в яких українські борці завоювали чотири нагороди, три з яких "золоті". Про це свідчать дані Міністерства молоді та спорту України, пише УНН.
Деталі
Нагороди найвищого ґатунку вибороли: Аліна Бережна у ваговій категорії 70 кг серед жінок, Олексій Борута у категорії до 70 кг серед чоловіків та Василь Михайлов у ваговій категорії до 80 кг.
Ще одна медаль в активі Олексія Яковчука. Він став другим у ваговій категорії до 90 кг.
Крім того, Аліна Бережна стала володаркою кубку Світової серії з пляжної боротьби за кращий кидок серед жінок.
Доповнення
У загальному заліку чоловіча збірна України посіла перше місце, жіноча збірна стала третьою.