Українці запропонували змінити назву Донецької області на Маріупольську

“Пропоную позбавити місто Донецьк статусу обласного міста і передати ці повноваження місту Маріуполь. Причина такого рішення грунтується на тому, що керівництво і жителі — цього міста в своїй більшості проявили нелояльність до держави Україна і стали на бік російських окупантів. На противагу їм жителі Маріуполя виступили на стороні незалежної держави Україна і брали активну участь в її захисті від російської окупації”, — зазначив автор петиції Олександр Копачов.

Також, він повідомляє, що свідома частина міста Маріуполя бере участь у волонтерському русі і підтримує армію України і вважає її своєю захисницею, яка принесла мир на її територію.

“За мужність і стійкість, виявлену під час військових дій із захисту України і підконтрольних їй територій, присудити статус міста героя”, — написав Копачов.

Петицію було оприлюднено 19 лютого 2019 року, наразі вона набрала 139 підписів.

Нагадаємо, українці закликали Президента України відмінити законопроект про перейменування Дніпропетровської області у Січеславську.