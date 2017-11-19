Українці закликали Порошенка призначити депутатам зарплату на рівні прожиткового мінімуму

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція про призначення заробітної плати депутатам, їх помічникам та іншим держслужбовцям на рівні прожиткового мінімуму, встановленого в державі, передає УНН.

Таку петицію зареєстрував Станіслав Завацький 16 листопада. Втім він не пояснив, чому саме на такому рівні має бути заробітна плата у згаданих депутатів.

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Наразі ця петиція набрала лише 64 голоси з 25 тис. потрібних для її розгляду.

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