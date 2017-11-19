Украинцы призвали Порошенко назначить депутатам зарплату на уровне прожиточного минимума

Такую петицию зарегистрировал Станислав Завацкий 16 ноября. Впрочем он не объяснил, почему именно на таком уровне должна быть заработная плата в упомянутых депутатов.

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Сейчас эта петиция набрала только 64 голоса из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.

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