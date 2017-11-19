Украинцы призвали Порошенко назначить депутатам зарплату на уровне прожиточного минимума
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция о назначении заработной платы депутатам, их помощникам и другим госслужащим на уровне прожиточного минимума, установленного в государстве, передает УНН.
Такую петицию зарегистрировал Станислав Завацкий 16 ноября. Впрочем он не объяснил, почему именно на таком уровне должна быть заработная плата в упомянутых депутатов.
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Сейчас эта петиция набрала только 64 голоса из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.
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