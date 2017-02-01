Українці за рік розіграли в інтернеті 26 млрд грн - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Із середини 2014 року до середини 2015 року гравці з України розіграли в інтернеті близько 26 млрд грн. Про це повідомив народний депутат Павло Кишкар, передає УНН.
“Лише в інтернеті гравці з України зіграли на 26 млрд грн з середини 2014 до середини 2015 років. Відповідно держава, лише з гри в інтернеті, недоотримала приблизно від 4 до 5 млрд грн податкових надходжень”, — сказав він.
Безлад на ринку ігрового та лотерейного бізнесу констатував й народний депутат, радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
“Це пов’язано з високим рівнем корупції та безвідповідальністю української влади”, — сказав він.
Для того, щоб зрозуміти, що робити далі в цій сфері, в Україну запросили Голову Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації Т’єрі Пужоля, який відповідає за безпеку лотерейної справи. Він презентував розроблені Асоціацією стандарти для контролю для бізнесом. Це глобальний документ із 137 пунктів. За словами експерта, така стандартизація діє на п’яти континентах і допомагає подолати корупцію.
В Україні є лише один оператор державних лотерей, який пройшов стандартизацію Всесвітньої лотерейної асоціації.
“Я знаю одну українську компанію, яка є членом Всесвітньої лотерейної асоціації . Це „М.С.Л.“. І я впевнений, що ця компанія має такі ж самі цінності, як і всі ми у Світовій лотерейній асоціації. Для того, щоб бути членом Всесвітньої лотерейної асоціації необхідно поважати клієнтів і боротися з корупцією та шахрайством”, — сказав Т.Пужоль.
Він також зауважив, що перед тим, як стати членом Всесвітньої лотерейної асоціації, необхідно пройти перевірку на предмет прозорості фінансових потоків. Така перевірка деколи може тривати півроку.
Народні депутати, заслухавши інформацію Т.Пужоля, запропонували зобов’язати операторів лотерей пройти сертифікацію за світовими стандартами.
“Основні питання які перед нами стоять. Це створення прозорого державного контрою за діяльністю лотерей, з метою підвищення надходжень до бюджету. Рівні умови для всіх гравців, а не те, що зараз є — намагання монополізувати цей ринок”, — сказав нардеп О.Данченко.