Украинцы за год разыграли в интернете 26 млрд грн - нардеп

"Только в интернете игроки из Украины сыграли на 26 млрд грн с середины 2014 до середины 2015 года. Соответственно государство, только с игры в интернете, недополучило примерно от 4 до 5 млрд грн налоговых поступлений", - сказал он.

Беспорядок на рынке игрового и лотерейного бизнеса констатировал и народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Это связано с высоким уровнем коррупции и безответственности украинской власти", - сказал он.

Для того, чтобы понять, что делать дальше в этой сфере, в Украину пригласили главу Комитета Всемирной лотерейной ассоциации Тьерри Пужоля, который отвечает за безопасность лотерейного дела. Он представил разработанные Ассоциацией стандарты для контроля над бизнесом. Это глобальный документ из 137 пунктов. По словам эксперта, такая стандартизация действует на пяти континентах и ​​помогает преодолеть коррупцию.

В Украине есть только один оператор государственных лотерей, который прошел стандартизацию Всемирной лотерейной ассоциации.

"Я знаю одну украинскую компанию, которая является членом Всемирной лотерейной ассоциации. Это "М.С.Л.". И я уверен, что эта компания имеет такие же ценности, как и все мы во Всемирной лотерейной ассоциации. Для того, чтобы быть членом Всемирной лотерейной ассоциации необходимо уважать клиентов и бороться с коррупцией и мошенничеством", - сказал Т.Пужоль.

Он также отметил, что перед тем, как стать членом Всемирной лотерейной ассоциации, необходимо пройти проверку на предмет прозрачности финансовых потоков. Такая проверка порой может длиться полгода.

Народные депутаты, заслушав информацию Т.Пужоля, предложили обязать операторов лотерей пройти сертификацию по мировым стандартам.

"Основные вопросы, которые перед нами стоят. Это создание прозрачного государственного контролю за деятельностью лотерей, с целью повышения поступлений в бюджет. Равные условия для всех игроков, а не то, что сейчас - попытка монополизировать этот рынок", - сказал нардеп А.Данченко.