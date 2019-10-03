Українці за кордоном занепокоєні поступкою президента Зеленського на російські умови
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Світовий Конґрес Українців (СКУ) та його член - Конґрес українців Канади (КУК), висловили стурбованість через відсутність ясності відносно того, на що готова погодитись Україна в рамках так званої формули Штайнмаєра. Про це йдеться в заявах, оприлюднених двома організаціями, передає УНН.
Так, у СКУ заявили, що стурбовані "відсутністю чіткості та прозорості в домовленості, якої було досягнуто під час нещодавнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 1 жовтня 2019 року".
СКУ закликав Президента дотримуватись чіткої та однозначної позиції про те, що жодні вибори не відбудуться на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей, доки всі російські війська, найманці, зброя та матеріальні засоби не будуть виведені з української території, Україна не поверне контроль на українсько-російському кордоні та переміщені з Донбасу особи не зможуть повернутися в їхні помешкання.
Також Конґрес наголошує, що стратегічний курс України щодо євроатлантичної інтеграції та НАТО є незворотнім та незмінним.
В СКУ заявили, що глибоко стурбовані "відсутністю ясності відносно того, на що готова погодитись Україна в рамках так званої формули Штайнмаєра, що є політичною поступкою, якої вимагає Росія".
“Погоджуватись під час саміту лідерів Нормандського формату з будь-якими вимогами Росії відносно проведення Україною виборів на території, яка перебуває під російською окупацією, або відносно того, що Україна змінить свій стратегічний курс стосовно інтеграції в НАТО та ЄС – є червоними лініями, які Президент Зеленський не повинен переходити. Перехід через ці лінії матиме серйозні наслідки для його президентства, суверенітету України та майбутнього миру в Європі”, – заявив Президент СКУ Павло Ґрод.
В КУК водночас закликали Президента дати зрозуміти українському народові та міжнародній спільноті, що "незалежність та територіальна цілісність України не підлягають переговорам".
"Багато громадян України та українців за кордоном дуже занепокоєні поступкою Президента Зеленського на російські умови для проведення зустрічі на вищому рівні. Президент Зеленський повинен уточнити, що незалежність та територіальна цілісність України не підлягають переговорам", - заявила національний президент КУК Олександра Чичій.
Нагадаємо, 1 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.
Після цього під Офісом Президента два дні поспіль проходили акції протесту. Напередодні активісти створили Рух опору капітуляції і скликають віче на Майдані у Києві.