Украинцы за рубежом обеспокоены уступкой президента Зеленского на российские условия

Так, в ВКУ заявили, что обеспокоены "отсутствием четкости и прозрачности в договоренности, которая была достигнута во время недавнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября 2019 года".

ВКУ призвал Президента придерживаться четкой и однозначной позиции о том, что никакие выборы не состоятся на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей, пока все российские войска, наемники, оружие и материальные средства не будут выведены с украинской территории, Украина не вернет контроль на украинско-российской границе и перемещенные из Донбасса лица не смогут вернуться в их дома.

Также Конгресс отмечает, что стратегический курс Украины относительно евроатлантической интеграции и НАТО является необратимым и неизменным.

В ВКУ заявили, что глубоко обеспокоены "отсутствием ясности относительно того, на что готова согласиться Украина в рамках так называемой формулы Штайнмайера, что является политической уступкой, которой требует Россия".

"Соглашаться во время саммита лидеров Нормандского формата с любыми требованиями России относительно проведения Украиной выборов на территории, находящейся под российской оккупацией, или относительно того, что Украина изменит свой стратегический курс относительно интеграции в НАТО и ЕС - является красными линиями, которые Президент Зеленский не должен переходить. Переход через эти линии будет иметь серьезные последствия для его президентства, суверенитета Украины и будущего мира в Европе", - заявил Президент ВКУ Павел Грод.

В КУК одновременно призвали Президента дать понять украинскому народу и международному сообществу, что "независимость и территориальная целостность Украины не подлежат переговорам".

"Многие граждане Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены уступкой Президента Зеленского на российские условия для проведения встречи на высшем уровне. Президент Зеленский должен уточнить, что независимость и территориальная целостности Украины не подлежат переговорам", - заявила национальный президент КУК Александра Чичий.

Напомним, 1 октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдик, что согласовывает текст формулы Штайнмайера.

После этого под Офисом Президента два дня подряд проходили акции протеста. Накануне активисты создали движение сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане в Киеве.