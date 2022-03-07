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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4002 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Українці, які опинилися в Австрії, можуть розраховувати на допомогу

Українці, які опинилися в Австрії, можуть розраховувати на допомогу

Київ • УНН

 • 1107983 перегляди

КИЇВ. 7 березня.  УНН. Українці, які опинилися у столиці Австрії Відні можуть розраховувати на допомогу посольства та волонтерів, повідомляє УНН.

Посольство України в Австрії пропонує наступний алгоритм дій:

️1. Зверніться в Гуманітарний центр прибуття, Sport & Fun-Halle Leopoldstadt ( 2й район Відня) за адресою Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень (працює цілодобово кожен день).

На місці надаються:
* Перша медична допомога
* Пошук тимчасового житла (наразі тривалістю до 5 діб)
* Медична та психосоціальна допомога
* Харчування та напої
* Тестування на коронавірус
* Допомога засобами гігієни та іншими речами першої необхідності

2. ️Протягом перших днів перебування у Відні зверніться до Реєстраційного та консультаційного центру, Austria Center Vienna за адресою Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень (працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00). На місці буде проведено реєстрацію, надано Вам юридичну консультацію та інформацію щодо подальших дій для потенційного довготермінового перебування в Австрії, у тому числі у плані соціального захисту та іншої допомоги.

У посольстві також повідомляють, що на головному залізничному вокзалі Відня облаштований інформаційний пункт від Caritas. Водночас особи, які прибувають з України, можуть користуватися Федеральними залізницями Австрії (ÖBB) та громадським транспортом у Відні (Wiener Linien) безкоштовно та за наявності посвідчення особи.

Детальна інформація доступна на вебсторінці:
https://start.wien.gv.at/ukraine

У разі відсутності паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення його строку дії, у посольстві радять звертатись до Консульського підрозділу Посольства України в Республіці Австрія за адресою: Naaffgasse 23, 1180 Відень. (додаткова інформація за посиланням: https://www.facebook.com/100064833934546/posts/329370812567381/?d=n)

Окрім посольства українцями в Австрії опікуються волонтери. Один з таких благодійних рухів ініціювала невелика група людей, після чого до них доєдналися і відомі австрійські компанії Palmers (бренд одягу) та Valetonо (девелопер). Готовність надавати інформаційну підтримку благочинній діяльності волонтерів висловило і міжнародне об'єднання Євро-азійського єврейського конгресу.

Волонтери збирають кошти від всіх охочих допомогти на платформі Go Fund Me: https://gofund.me/16a438f0

Чим більше волонтери збирають коштів, тим більша кількість українців можуть отримати допомогу. За пожертви волонтери зокрема арендують житло для українців.

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