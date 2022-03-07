Украинцы, оказавшиеся в Австрии, могут рассчитывать на помощь
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинцы, которые оказались в столице Австрии Вене могут рассчитывать на помощь посольства и волонтеров, сообщает УНН.
Посольство Украины в Австрии предлагает следующий алгоритм действий:
️1. Обратитесь в Гуманитарный центр прибытия, Sport&Fun-Halle Leopoldstadt (2й район Вены) по адресу Engerthstrasse 267-269, 1020 Вена (работает круглосуточно каждый день).
На месте предоставляются:
* Первая медицинская помощь
* Поиск временного жилья (сейчас продолжительностью до 5 суток)
* Медицинская и психосоциальная помощь
* Питание и напитки
* Тестирование на коронавирус
* Помощь средствами гигиены и другими вещами первой необходимости
2. ️В течение первых дней пребывания в Вене обратитесь в Регистрационный и консультационный центр Austria Center Vienna по адресу Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Вена (работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00). На месте будет проведена регистрация, предоставлена Вам юридическая консультация и информация о дальнейших действиях для потенциального долгосрочного пребывания в Австрии, в том числе в плане социальной защиты и иной помощи.
В посольстве также сообщают, что на главном железнодорожном вокзале Вены обустроен информационный пункт от Caritas. В то же время лица, прибывающие из Украины, могут пользоваться федеральными железными дорогами Австрии (ÖBB) и общественным транспортом в Вене (Wiener Linien) бесплатно и при наличии удостоверения личности.
Детальная информация доступна на сайте:
https://start.wien.gv.at/ukraine
В случае отсутствия паспорта гражданина Украины для выезда за границу или окончания его срока действия, в посольстве советуют обращаться в Консульское подразделение Посольства Украины в Республике Австрия по адресу: Naaffgasse 23, 1180 Вена. (Дополнительная информация по ссылке:https://www.facebook.com/100064833934546/posts/329370812567381/?d=n)
Кроме посольства украинцами в Австрии занимаются волонтеры. Одно из таких благотворительных движений инициировало небольшая группа людей, после чего к ним присоединились и известные австрийские компании Palmers (бренд одежды) и Valetonо (девелопер). Готовность оказывать информационную поддержку благотворительной деятельности волонтеров выразило и международное объединение Евро-Азиатского Еврейского Конгресса.
Волонтеры собирают деньги от всех желающих помочь на платформе Go Fund Me: https://gofund.me/16a438f0
Чем больше волонтеры собирают средства, тем большее количество украинцев могут получить помощь. За пожертвования волонтеры в частности арендуют жилье для украинцев.