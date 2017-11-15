Українці встановили особистий рекорд на етапі Гран-прі з фігурного катання

Наш дует взяв участь у змаганнях четвертого етапу, яким був турнір "NHK Trophy 2017" в японському місті Осака, і показали загальний результат – 160,88 балів. Така позиція виявилася особистим рекордом учнів американського тренера Ігоря Шпільбанда.

Також рекордні для себе бали дует набрав у довільній програмі, де посів шосте місце, суттєво покращивши усі свої показники.

Успішний прокат довільного танцю дозволив українцям отримати досить високі оцінки й обійти, зокрема, такі сильні дуети як французи Марі-Жад Лорйо/Ромен Ле Гак та британці Пенні Кумс/Ніколас Бакленд.

Судді оцінили програму Назарової/Нікітіна у 97,55 балів, а складові оцінки були такими: 49,26 за техніку та 48,29 за компоненти. При чому, спортсмени з Данії Лоуренс Фурньє Бодрі/Ніколай Соренсен, які випередили українську пару, програли їй у компонентах.

Зауважимо, що четвертий етап серії Гран-прі був єдиним за участю українських спортсменів. Далі боротьба триватиме на етапах у Греноблі (Франція) та Лейк-Плесіді (США), після чого у грудні в японській Нагої по шість кращих фігуристів/пар розіграють у чотирьох дисциплінах "Великий приз".