Украинцы установили личный рекорд на этапе Гран-при по фигурному катанию

Наш дуэт принял участие в соревнованиях четвертого этапа, которым был турнир "NHK Trophy 2017" в японском городе Осака, и показали общий результат - 160,88 баллов. Такая позиция оказалась личным рекордом учеников американского тренера Игоря Шпильбанда.

Также рекордные для себя баллы дуэт набрал в произвольной программе, где занял шестое место, существенно улучшив все свои показатели.

Успешный прокат произвольного танца позволил украинцам получить достаточно высокие оценки и обойти, в частности, такие сильные дуэты как французы Мари-Жад Лорйо/Ромен Ле Гак и британцы Пенни Кумс/Николас Бакленд.

Судьи оценили программу Назаровой/Никитина в 97,55 баллов, а составляющие оценки были такими: 49,26 за технику и 48,29 за компоненты. Причем, спортсмены из Дании Лоуренс Фурнье Бодри/Николай Соренсен, которые опередили украинскую пару, проиграли ей в компонентах.

Заметим, что четвертый этап серии Гран-при был единственным с участием украинских спортсменов. Далее борьба будет продолжаться на этапах в Гренобле (Франция) и Лейк-Плэсиде (США), после чего в декабре в японской Нагое по шесть лучших фигуристов/пар разыграют в четырех дисциплинах "Большой приз".