Стометровий прапор, "живий" герб, ланцюг єдності - українці відзначили День Соборності

Традиційно жителі багатьох регіонів об’єдналися, взявшись за руки та утворивши “живий ланцюг”. Зокрема, в Ужгороді містяни утворили “ланцюг єдності” на пішохідному мосту через річку Уж. У Запоріжжі по обидва береги Дніпра зібралися всі охочі з української символікою та вирушили назустріч одне одному по греблі ДніпроГЕС. Таким чином, зустрівшись посеред греблі, люди обійнялися, заспівали українських пісень. На Майдані Незалежності в Рівному близько 50 людей створили “ланцюг єднання”. Учасники взялися за руки та співали гімн України. Окрім цього, працівники Рівненської АЕС напередодні утворили півкілометровий “живий ланцюг” з близько 200 учасників. Близько тисячі житомирян також утворили символічний “ланцюг єдності”. Люди вишикувались від вулиці Михайлівської до площі Корольова. Повз них пройшов військовий оркестр із прапором України. У Херсоні близько 500 мешканців області взялися за руки, створивши символ єдності українського народу.

В Маріуполі та Миколаєві містяни вишикувались, утворивши “живі герби”.

День Соборності у Дніпрі почався з покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку та вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО хвилиною мовчання. Окрім цього, на Соборній площі відбулося відкриття пам’ятного хреста на честь Акту Злуки УНР та ЗУНР. Також у місті відбувся флешмоб "Небо над Дніпром". Під час заходу активна молодь Дніпра утворила великий прапор України за допомогою синіх та жовтих кульок. Учасники акції заспівати гімн та випустили декілька сотень кульок у небо.

Львів’яни сьогодні поклали квіти та лампадки до могил Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького на Личаківському кладовищі, до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії, до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д.Вітовського, коменданта Січових стрільців М.Галущинського, керівника і засновника “ПЛАСТа” О.Тисовського, воїна УГА С.Левицького. Також люди принесли квіти до могил воїнів АТО на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища. О 14:00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку розпочалося народне віче. Окрім цього, на площі Ринок розгорнули велетенський прапор України.

В Одесі також поклали квіти до пам’ятника Т.Шевченку. А згодом біля пам'ятника Дюку вишикувались представники з усіх регіонів України із символікою своїх областей.

З особливим розмахом відзначили цей день в Ужгороді. Окрім живого ланцюга, тут на фасаді Будинку профспілок встановили меморіальну дошку голові Центральної Ради Української Народної республіки Михайлу Грушевському. Потім відбулося покладання квітів до пам’ятника Т.Шевченку та розгортання 100-метрового прапора України на площі Народній. Урочиста хода з прапором прослідувала до пам’ятника Президенту Карпатської України Августина Волошина на Набережну Незалежності.

Довідка УНН: 22 січня у 1919 році було проголошено Акт возз’єднання Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року. Свято встановлене в Україні “...враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) Української держави...” згідно з Указом Президента України “Про День Соборності України” від 21 січня 1999 року № 42/99.

У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась на рік раніше, 22 січня 1918 р., — прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.

Нагадаємо, в Києві відбулася акція “Об’єднай береги Дніпра „живим“ ланцюгом Соборності”.