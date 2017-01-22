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Стометровый флаг, "живой" герб, цепь единства - украинцы отметили День Соборности

Стометровый флаг, "живой" герб, цепь единства - украинцы отметили День Соборности

Киев • УНН

 • 44406 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Сегодня во всех регионах Украины отмечают День Соборности, передает УНН.

Традиционно местные жители многих регионов объединились, взявшись за руки и образовав "живую цепь". В частности, в Ужгороде горожане образовали цепь единства на пешеходном мосту через реку Уж. В Запорожье по обоим берегам Днепра собрались все желающие с украинской символикой и отправились навстречу по плотине ДнепроГЭС друг другу. Таким образом, встретившись посреди моста, люди обнялись, запели украинские песни. На Майдане Незалежности в Киеве 50 человек создали "цепь единения". Участники взялись за руки и пели гимн Украины. Кроме этого, работники Ровенской АЭС накануне образовали полукилометровую "живую цепь" из около 200 участников. Около тысячи житомирян также образовали символическую "цепь единства". Люди выстроились от улицы Михайловской к площади Королева. Мимо них прошел военный оркестр с флагом Украины. В Херсоне около 500 жителей области взялись за руки, создав символ единства украинского народа.

В Мариуполе и Николаеве горожане выстроились, образовав "живые гербы".

День Соборности в Днепре начался с возложения цветов к памятнику Т.Шевченко и памяти погибших воинов АТО минутой молчания. Кроме этого, на Соборной площади состоялось открытие памятного креста в честь Акта Соединения УНР и ЗУНР. Также в городе состоялся флешмоб "Небо над Днепром". Во время мероприятия активная молодежь Днепра образовала большой флаг Украины с помощью синих и желтых шариков. Участники акции спели гимн и выпустили несколько сотен шариков в небо.

Львовяне сегодня возложили цветы и лампадки к могилам Героя Небесной Сотни Юрия Вербицкого на Лычаковском кладбище, к Мемориалу воинам Украинской Галицкой Армии, к могилам Госсекретаря военных дел ЗУНР Д. Витовского, коменданта Сечевых стрельцов М.Галущинского, руководителя и основателя "Пласт" О Тисовского, воина УГА С.Левицкого. Также люди принесли цветы к могилам воинов АТО на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. В 14:00 возле памятника Тарасу Шевченко началось народное вече. Кроме этого, на площади Рынок развернули огромный флаг Украины.

В Одессе также возложили цветы к памятнику Т.Шевченко. А потом у памятника Дюку выстроились представители всех регионов Украины с символикой своих областей.

С особым размахом отметили этот день в Ужгороде. Кроме живой цепи, здесь на фасаде Дома профсоюзов установили мемориальную доску председателю Центральной Рады Украинской Народной республики Михаилу Грушевскому. Затем состоялось возложение цветов к памятнику Т.Шевченко и развертывание 100-метрового флага Украины на площади Народной. Торжественное шествие с флагом последовало к памятнику Президенту Карпатской Украины Августина Волошина на Набережную Независимости.

Справка УНН: 22 янв в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года. Праздник установлен в Украине "...учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства..." согласно Указу Президента Украины "О Дне Соборности Украины" от 21 января 1999 года № 42/99.

В этот день также принято вспоминать иное событие, которое состоялось на год раньше, 22 января 1918 - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Напомним, в Киеве состоялась акция "Объединение берега Днепра "живой" цепью Соборности".

Украинские Национальные Новости

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