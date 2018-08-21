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Українці відтягують переоформлення субсидій до жовтня - Рева

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Близько половини субсидіантів ще не виявили бажання перепризначити субсидії на наступний рік. Як правило пожвавлення відбувається ближче до жовтня, оскільки наближається опалювальний сезон. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінсоцполітики.

Українці відтягують переоформлення субсидій до жовтня - Рева

“Процес призначення житлових субсидій на новий рік, який проводився у травні, дозволив автоматом перепризначити допомогу 2,6 мільйонам українських сімей. Решті субсидіантів потрібно було повторно звернутися із заявою і декларацією про доходи. Але громадяни не спішать подавати документи, чекаючи опалювального сезону”, — сказав Рева.

Як пояснив він, субсидії мають сезонність, тому у літній період, коли опалення немає, кількість домогосподарств, яким потрібна допомога у сплаті житлово-комунальних послуг різко зменшується. Адже послуга опалення відсутня.

“Якщо порівнювати літо минулого і цього року, то динаміка з призначенням житлових субсидій приблизно така ж. Жвавішим процес стає з наближенням жовтня, тоді управління соціального захисту населення в тиждень опрацьовують понад 100 тисяч заяв”, — звернув увагу Рева.

Міністр порекомендував українцям, яким треба допомога, не чекати осінніх черг і подавати документи на субсидію вже зараз, навіть якщо на літо субсидія не призначать.

“Управління соцзахисту розгляне документи, призначить субсидію, а її розмір на опалювальний сезон розрахує автоматично, без повторного звернення, у жовтні 2018 року”, — пояснив голова Мінсоцполітики.

Для того, щоб отримати субсидію, необхідно подати Заяву та Декларацію про доходи, в якій вказати лише види доходів (пенсія, зарплата, соцдопомога, стипендія), які отримує людина та члени її сім’ї, а не їх розміри, а також вказати організацію, яка виплачує ці кошти. Інформацію про розмір виплат соціальні служби візьмуть з баз даних — власної, якщо це стосується соціальних виплат, або фіскальної служби, Пенсійного фонду, ЗВО, училищ тощо.

Жодних додаткових паперів подавати не треба.

Нагадаємо, в Україні наполовину зменшилась кількість субсидіантів.

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