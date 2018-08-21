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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы оттягивают переоформление субсидий до октября - Рева

Киев • УНН

 • 17268 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Около половины субсидиантов еще не изъявили желания переназначить субсидии на следующий год. Как правило оживление происходит ближе к октябрю, поскольку приближается отопительный сезон. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.

Украинцы оттягивают переоформление субсидий до октября - Рева

“Процесс назначения жилищных субсидий на новый год, который проводился в мае, позволил автоматом переназначить помощь 2,6 миллионам украинских семей. Остальным субсидиантам нужно было повторно обратиться с заявлением и декларацией о доходах. Но граждане не спешат подавать документы, ожидая отопительного сезона”, — сказал Рева.

Как пояснил он, субсидии имеют сезонность, поэтому в летний период, когда отопления нет, количество домохозяйств, которым нужна помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг резко уменьшается. Ведь услуга отопления отсутствует.

“Если сравнивать лето прошлого и этого года, то динамика с назначением жилищных субсидий примерно такая же. Более оживленным процесс становится с приближением октября, тогда управление социальной защиты населения в неделю обрабатывают более 100 тысяч заявлений”, — обратил внимание Рева.

Министр порекомендовал украинцам, которым нужна помощь, не ждать осенних очередей и подавать документы на субсидию уже сейчас, даже если на лето субсидию не назначат.

“Управление соцзащиты рассмотрит документы, назначит субсидию, а ее размер на отопительный сезон рассчитает автоматически, без повторного обращения, в октябре 2018 года”, — пояснил глава Минсоцполитики.

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление и декларацию о доходах, в которой указать только виды доходов (пенсия, зарплата, соцпомощь, стипендия), которые получает человек и члены его семьи, а не их размеры, а также указать организацию , которая выплачивает эти средства. Информацию о размере выплат социальные службы возьмут с баз данных — собственной, если это касается социальных выплат, или фискальной службы, Пенсионного фонда, ЗВО, училищ и так далее.

Никаких дополнительных бумаг подавать не надо.

Напомним, в Украине наполовину уменьшилось количество субсидиантов.

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