Українці віддають перевагу домашнім продуктам і купують лише найнеобхідніше

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Частка витрат українців на свіжі продукти значно вища, ніж у сусідніх країнах, передає УНН з посиланням на дані рітейл-аудиту Nielsen.

В умовах обмеженого бюджету українці стали відмовлятися від витрат поза домом (48% респондентів). І почали віддавати перевагу домашній їжі.

"Частка у витратах на свіжі продукти (м’ясо, риба, фрукти, овочі та ін.) в Україні - на рівні з Прибалтикою і вища, ніж у наших найближчих сусідів.

Після падіння витрат на "фреш" у 2015 році на 26%, українці серйозно почали повертатися саме до "фреш"-категорій, частка в загальних щомісячних витратах склала цілих 51%, в той час як в Білорусі, наприклад, - 48%, а в Росії - лише 46%“, - йдеться у повідомленні за підсумками аудиту.

Зазначається, що на поведінці покупців в Україні позначився і ріст цін на продукти.

“40% споживачів купують тільки найнеобхідніше, знижуючи витрати на дорогі товари, а 37% опитаних активно шукають і купують товари за зниженими або спеціальними цінами”, — додали у компанії.

Нагадаємо, у червні КМУ скасував державне регулювання цін на соціальні продукти. Йдеться, зокрема, про борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі.

Як прогнозував нардеп С.Тригубенко, рішення Кабінету міністрів щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування призвело до підвищення їхньої вартості.

Крім того, на переконання нардепа, скасування державного регулювання цін призводить і до зростання соціальної напруги в суспільстві.

Наразі низка парламентарів заявили про наміри домогтися від уряду поновити держрегулювання вартості соціальних продуктів.

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