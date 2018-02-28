Украинцы предпочитают домашние продукты и покупают только самое необходимое

В условиях ограниченного бюджета украинцы стали отказываться от расходов вне дома (48% респондентов). И начали отдавать предпочтение домашней пище.

"Доля в расходах на свежие продукты (мясо, рыба, фрукты, овощи и др.) в Украине - на уровне с Прибалтикой и выше, чем у наших ближайших соседей.

После падения расходов на "фреш" в 2015 году на 26%, украинцы серьезно начали возвращаться именно к "фреш"-категориям, доля в общих ежемесячных расходах составила целых 51%, в то время как в Беларуси, например, - 48%, а в России - только 46%", - говорится в сообщении по итогам аудита.

Отмечается, что на поведении покупателей в Украине сказался и рост цен на продукты.

"40% потребителей покупают только самое необходимое, снижая расходы на дорогие товары, а 37% опрошенных активно ищут и покупают товары по сниженным или специальным ценам", - добавили в компании.

Напомним, в июне КМУ отменил государственное регулирование цен на социальные продукти. Речь идет о муке, хлебе, макаронных изделиях, крупах, сахаре, говядине, свинине и мясе птицы, колбасных изделиях вареных, молоке, сыре, сметане, масле сливочном, масле подсолнечном, яйцах куриных.

Как прогнозировал нардеп С.Тригубенко, решение Кабинета министров об отмене государственного регулирования цен на продукты питания привело к повышению их стоимости.

Кроме того, по мнению нардепа, отмена государственного регулирования цен приводит и к росту социальной напряженности в обществе. Меж тем несколько парламентариев заявили о намерениях добиться от правительства возобновления госрегулирования стоимости социальных продуктов.